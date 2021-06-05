أكراد سورية يسلمون 4 من عائلات تنظيم «داعش» إلى هولندا

نساء وأطفال في مخيم روج في شمال شرق سورية. (أ ف ب)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية السبت في مدينة القامشلي في شمال شرق سورية وفدا دبلوماسيا هولنديا أربعة من أفراد عائلات تنظيم «داعش»، فيما تثير استعادة الرعايا انقساما سياسيا وانتقادات في بلدهم.

ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك، وفق «فرانس برس».

ثلاثة أطفال

وتسلم الوفد الهولندي الذي ضم مبعوث هولندا الخاص الى سورية إميل دو بون ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديرك يان نيوفنهوس مواطنة هولندية وثلاثة أطفال.

وقال مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبدالكريم عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك إنه بناء على طلب الحكومة الهولندية جرى تسليم «امرأة مع طفليها (صبيان في الثانية وفي الخامسة من العمر)، وطفلة أخرى (12 عاما) لديها حالة إنسانية بعد موافقة والدتها».

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وتقدّر السلطات الهولندية بنحو 75 عدد الأطفال الموجودين في المخيمات التي تتولاها الإدارة الذاتية، إضافة إلى 30 امرأة و15 رجلا محتجزين لدى الأكراد.

«مهمة قانونية قنصلية»

والأطفال هم جزء من 220 طفلا على الأقل يحملون الجنسية الهولندية في سورية أو تركيا المجاورة، وفق سلطات بلادهم، 75% منهم دون سن الرابعة وقد ولدوا في المنطقة لأبوين يحملان الجنسية الهولندية.

وقال دو بون من جهته لصحفيين إنه حضر إلى القامشلي «مع تفويض واضح ومحدد جدا» وفي «مهمة قانونية قنصلية» لاستعادة الأشخاص الأربعة الذين كانوا محتجزين في مخيم روج. وشدد على أن حكومته كلفته بهذه المهمة «لأن المحكمة الهولندية العليا أصدرت أحكاما تتعلق بهذه الحالات تحديدا».

انتقادات في هولندا

أثارت عملية التسليم، فور الإعلان عنها، انتقادات في هولندا حيث تبدو الحكومة المستقيلة منقسمة إزاء حساسية هذه القضية، بين فريق يدعو لمقاربة مسألة استعادة الأطفال من ناحية إنسانية وفريق آخر يعتبر أن أمن البلاد يعلو على ما عداه.

وقالت النائبة الليبرالية إنغريد ميشون في تغريدة «إنه إجراء غير مفهوم نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن هولندا».

النسوة الإرهابيات

وغرد النائب عن أقصى اليمين غيرت فيلدرز «إنه أمر غير مقبول ولا يطاق أن نجلب تنظيم داعش العدو إلى هنا». وأضاف «أولئك النسوة الإرهابيات تنازلن عن حقهن في أن تطأ أقدامهن التراب الهولندي».

وهذه المرة الثانية التي تقدم فيها هولندا خطوة مماثلة، بعد استعادتها لطفلين يتيمين من سورية العام 2019. وجدد عمر مطالبة المجتمع الدولي «بالقيام بمسؤوليته عبر استعادة مواطنيه والتعاون معنا في هذا الملف» الذي يشكل عبئا على الإدارة الذاتية.

ورغم نداءات الأكراد المتكررة، وتحذير منظمات دولية من أوضاع «كارثية» في المخيمات، إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين.

سياسة متشددة

وتتبنى السلطات الهولندية سياسة متشددة في ما يتعلق بعودة رعاياها إلى بلدهم.

وقالت الناطقة باسم المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن في هولندا آنا صوفيا بوستوموس إن «السياسة العامة هي أن هولندا لا تساعد الأشخاص القادمين من مناطق القتال»، ناطقة عن الاستثناء الوحيد العام 2019. وأضافت «نفضل وجود محكمة في المنطقة وأجرينا مناقشات لكنها ما زالت في مرحلتها الأولية».

وحذرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم «داعش» ومجموعات متطرفة أخرى في تقرير في فبراير من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصا في شمال شرق سورية، تمثل «تهديدا كامنا».