اقتراب موعد تصويت حاسم لمنح الحكومة الإسرائيلية الجديدة الثقة

أنصار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في تل أبيب، 3 يونيو 2021, (أ ف ب)

أعلن مكتب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ياريف ليفين، أنه يعتزم إبلاغ النواب رسميا الإثنين، بإعلان المعارضة تشكيل ائتلاف لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن الإخطار سيطلق الاستعدادات للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، والذي من المرجح أن يتم الأربعاء أو الإثنين الذي يليه.

ويهدئ الإعلان الذي صدر في وقت متأخر الجمعة من قبل ليفين، الحليف المقرب لنتانياهو، المخاوف من أن حزب الليكود اليميني قد يجد طرقا إجرائية لعرقلة تشكيل ائتلاف متنوع سينهي 12 عاما متتالية لنتانياهو في السلطة.

وعلى الورق، يجب أن يحصل التحالف الذي أعلنه زعيم المعارضة يائير لبيد قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء على أغلبية ضئيلة في تصويت الثقة.

لكن الأنظار ستتجه نحو إمكان حدوث انشقاقات في التحالف المتناقض الذي لا يوحده سوى العداء المشترك لنتانياهو.

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي الديني رئيسا للوزراء لمدة عامين، ليحل محله لبيد الوسطي في العام 2023.