العشرات يتحدون الحظر في هونغ كونغ لإحياء ذكرى أحداث ساحة «تيان إنمين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 10:24 مساء
مواطنو هونغ كونغ يضيئون هواتفهم المحمولة لإحياء ذكرى أحداث ساحة «تيان إنمين»، 4 يونيو 2021، (ا ف ب)

أضاء عشرات الأشخاص في منطقة مونغ كوك التجارية في هونغ كونغ، هواتفهم المحمولة، مع حلول الساعة الثامنة مساءً، في وقت واحد في تحد للحظر الذي تفرضه السلطات في المدينة على إحياء ذكرى أحداث ساحة «تيان إنمين».

المشهد تكرر في مناطق عدة أخرى من هونغ كونغ التي اعتاد الآلاف من سكانها في السنوات الـ32 الماضية على الاحتشاد في حديقة فيكتوريا لإضاءة الشموع تكريما للضحايا الذين سقطوا العام 1989؛ عندما هاجمت القوات والدبابات الصينية متظاهرين مؤيدين للديموقراطية في بكين، حسب وكالة «فرانس برس»

وفي السنوات الأخيرة أخذت الحشود التي تحيي الذكرى بالتزايد مع تصاعد غضب سكان هونغ كونغ من حكم بكين الصارم للجزيرة.

وتقليديا تُضاء الشموع الثامنة مساء إضافة الى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 8:09، في إشارة إلى العام 1989.

وهذا العام وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين طوقت الشرطة الحديقة متذرعة بإجراءات فيروس كورونا المستجد.

لكن لا يزال من الممكن رؤية إشارات تحد من الرسوم والشعارات على الجدران إلى أشخاص يضيئون الشموع حيث يقفون أو يطلقون هتافات الاحتجاج الشعبية أثناء سيرهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يعلق حساب ترامب عامين
دولى
محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لخطف راموس
رياضة عالمية
السعودية: الحفلات الموسيقية تعود بعد أشهر من الحظر بسبب «كورونا»
عربى
كلمنتي: عدت إلى «فرسان المتوسط» لأنهم شباب من مستوى رفيع
رياضة محلية
روسيا: بوتين يصادق على قانون قد يمنع المعارضين من خوض الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: وعود وعقود في حقيبة حكومة الدبيبة الجوالة
ليبيا
«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بالسكري