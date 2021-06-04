خامنئي: الامتناع عن التصويت في الانتخابات يلبي رغبة أعداء الإسلام

صورة لآية الله علي خامنئي في طهران، وزعها مكتبه، 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الجمعة، إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو يعني تحقيق إرادة «أعداء الإسلام»، بينما يشعر العديد من المسؤولين بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدأت الحملة الانتخابية رسميا قبل أسبوع دون ضجيج في أجواء من عدم الاكتراث لانتخابات يقول كثيرون إنها محسومة سلفا، وقال آية الله خامنئي في خطاب بثه التلفزيون: «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية».

ومن دون أن ينفي أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات في تأمين نفقاتهم خلال الأزمة، قال خامنئي إن المشاكل يكون حلها «عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار».

ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن «الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب»، وكان خامنئي دعا في 27 مايو مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع، في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم «لا للجمهورية الإسلامية» باللغة الفارسية.

دُعي الإيرانيون للتصويت في 18 يونيو لانتخاب رئيس خلفا لحسن روحاني الذي فشلت سياسته في الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا.