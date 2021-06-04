خامنئي: الامتناع عن التصويت في الانتخابات يلبي رغبة أعداء الإسلام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 02:40 مساء
صورة لآية الله علي خامنئي في طهران، وزعها مكتبه، 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الجمعة، إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو يعني تحقيق إرادة «أعداء الإسلام»، بينما يشعر العديد من المسؤولين بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدأت الحملة الانتخابية رسميا قبل أسبوع دون ضجيج في أجواء من عدم الاكتراث لانتخابات يقول كثيرون إنها محسومة سلفا، وقال آية الله خامنئي في خطاب بثه التلفزيون: «يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية».

ومن دون أن ينفي أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات في تأمين نفقاتهم خلال الأزمة، قال خامنئي إن المشاكل يكون حلها «عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار».

 ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن «الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب»، وكان خامنئي دعا في 27 مايو مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع، في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم «لا للجمهورية الإسلامية» باللغة الفارسية.

دُعي الإيرانيون للتصويت في 18 يونيو لانتخاب رئيس خلفا لحسن روحاني الذي فشلت سياسته في الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يعلق حساب ترامب عامين
دولى
محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لخطف راموس
رياضة عالمية
السعودية: الحفلات الموسيقية تعود بعد أشهر من الحظر بسبب «كورونا»
عربى
كلمنتي: عدت إلى «فرسان المتوسط» لأنهم شباب من مستوى رفيع
رياضة محلية
روسيا: بوتين يصادق على قانون قد يمنع المعارضين من خوض الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: وعود وعقود في حقيبة حكومة الدبيبة الجوالة
ليبيا
«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بالسكري