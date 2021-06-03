فرنسا تعلق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية

عناصر من الجيش الفرنسي في مالي. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الخميس، أن باريس «قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية» بعد الانقلاب الأخير في 24 مايو، وبانتظار «ضمانات» حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فبراير.

وشددت الوزارة في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» على أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي».

وأضاف البيان: «بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية موقتا فضلا عن المهمات الاستشارية المقدمة لها».