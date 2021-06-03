بايدن يضيف مؤسسات على قائمة الشركات الصينية المحرومة من استثمارات أميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أضاف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مؤسسات على قائمة تضم شركات صينية يمنع عليها الحصول على استثمارات أميركية، بسبب احتمال ارتباطها بالجيش الصيني.

وباتت القائمة التي أعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضم 59 شركة بدلا من 31 سابقا على ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أيضا أنه «وسع نطاق هذا الطارئ القومي بعدما لاحظ أن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج الصين فضلا عن تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان يشكل تهديدا كبيرا جدا».

