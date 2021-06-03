السيطرة على حريق اندلع في مصفاة نفط جنوب طهران

ألسنة اللهب تتصاعد في موقع حريق في مصفاة نفط في طهران في 2 يونيو 2021. (أ ف ب)

تمت «السيطرة» على الحريق الضخم، الذي اندلع في مصفاة نفط بجنوب طهران، اليوم الخميس، لكن النيران لم تخمد بعد أكثر من عشر ساعات على المأساة، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «أرنا».

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المصفاة المملوكة من شركة طهران لتكرير البترول شاكر الخفاعي، قوله: «لقد تمت السيطرة على الحريق، وإخماده بالكامل سيحصل بحلول الظهر» بالتوقيت المحلي. لكن، ظهر الخميس، شوهد عمود من الدخان الأسود يرتفع فوق مكان الحريق من على بعد كيلومترات، حسب صحفيي وكالة «فرانس برس»، لكنه أقل سماكة مما كان عليه، الأربعاء.

وبث التلفزيون الرسمي صورا للحريق وللعديد من فرق الإطفاء التي كانت تعمل صباحا على إخماد النيران.

- حريق في مصفاة نفط جنوب طهران

وحسب السلطات، فإن الحريق اندلع، الأربعاء، عند الساعة 19.30 (15.00 ت غ) إثر انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال وتسبب بالحريق الهائل. وتم فتح تحقيق.

وأفادت «إرنا» بأن المصفاة، التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول وتبلغ قدرتها 250 ألف برميل في اليوم. وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء سكنية.

لم تشر السلطات إلى وقوع أي ضحايا إثر هذا الحريق، الذي وقع بعد ساعات على إعلان البحرية الإيرانية أن سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع، الثلاثاء، على متنها.