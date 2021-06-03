السيطرة على حريق اندلع في مصفاة نفط جنوب طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 11:52 صباحا
ألسنة اللهب تتصاعد في موقع حريق في مصفاة نفط في طهران في 2 يونيو 2021. (أ ف ب)

تمت «السيطرة» على الحريق الضخم، الذي اندلع في مصفاة نفط بجنوب طهران، اليوم الخميس، لكن النيران لم تخمد بعد أكثر من عشر ساعات على المأساة، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «أرنا».

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المصفاة المملوكة من شركة طهران لتكرير البترول شاكر الخفاعي، قوله: «لقد تمت السيطرة على الحريق، وإخماده بالكامل سيحصل بحلول الظهر» بالتوقيت المحلي. لكن، ظهر الخميس، شوهد عمود من الدخان الأسود يرتفع فوق مكان الحريق من على بعد كيلومترات، حسب صحفيي وكالة «فرانس برس»، لكنه أقل سماكة مما كان عليه، الأربعاء.

وبث التلفزيون الرسمي صورا للحريق وللعديد من فرق الإطفاء التي كانت تعمل صباحا على إخماد النيران.

- حريق في مصفاة نفط جنوب طهران

وحسب السلطات، فإن الحريق اندلع، الأربعاء، عند الساعة 19.30 (15.00 ت غ) إثر انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال وتسبب بالحريق الهائل. وتم فتح تحقيق.

وأفادت «إرنا» بأن المصفاة، التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول وتبلغ قدرتها 250 ألف برميل في اليوم. وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء سكنية.

لم تشر السلطات إلى وقوع أي ضحايا إثر هذا الحريق، الذي وقع بعد ساعات على إعلان البحرية الإيرانية أن سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع، الثلاثاء، على متنها. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي