الجيش الأميركي يقر بقتل 23 مدنيا غالبيتهم في أفغانستان

طائرتا أباتشي تطلقان قنابل إنارة خلال مناورات عسكرية سنوية في تايوان، يوليو 2020، (ا ف ب)

أقر الجيش الأميركي بقتل 23 مدنيا في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم السنة الماضية، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير الذي يلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنويا، وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءا آخر سريا، إن «البنتاغون يقدر أن 23 مدنيا قتلوا وعشرة آخرين أصيبوا بجروح في العام 2020 في عمليات عسكرية أميركية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقا للتقرير فإن الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقر الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنيا، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون كالآتي: «واحد قتل في الصومال في فبراير، وآخر قتل في العراق في مارس، والثالث لم يكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير».

وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية خلال الفترة بين العامين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلا و22 جريحا، غالبيتهم العظمى في سورية واليمن.

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها ثلاثة ملايين دولار في العام 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإن أيا من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه «العطايا»، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأن واشنطن تعتبر أن دافعها أخلاقي وليس قانونيا.

وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم هي أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصصة.

وحسب منظمة «إيروورز» التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإن أكثر التقديرات تحفظا تفيد بأن العام الماضي سجل مقتل مئة مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم.