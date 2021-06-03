بمشاركة ««القائمة العربية».. ائتلاف حكومي إسرائيلي يمهد للإطاحة بنتنياهو

يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد ونفتالي بينيت زعيم حزب يميننا الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ائتلاف من الأحزاب السياسية الإسرائيلية ليلة الأربعاء عن موافقته على صفقة لتشكيل حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لخروج بنيامين نتانياهو، أطول رئيس وزراء تولى المنصب في إسرائيل. وأمام الفندق الذي جرت فيه مفاوضات الائتلاف، تجمع المئات من المتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لـ«ائتلاف التغيير» وسط حضور مكثف للشرطة.

أخطر يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف الليل. وحسب «سي إن إن»، فإنه على الرغم من أن لابيد يحمل تفويضًا لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاقية، فإن نفتالي بينيت -زعيم حزب يمين صغير يميني وصانع الملوك في محادثات الائتلاف- من المقرر أن يصبح رئيسًا للوزراء في أول عامين من أربع سنوات. وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية إلى أن يتبادل الرجلان الأدوار في منتصف المدة.

وقال لابيد المذيع التلفزيوني السابق والعلماني الوسطي في بيان، إن «الحكومة ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل بمن فيهم من ليسوا أعضاء فيها، وستحترم من يعارضها، وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي».

القائمة العربية الموحدة

تتكون الحكومة الجديدة من عدد من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية، من حزب ميرتس اليساري إلى حزب بينيت اليميني. وقرر حزب «القائمة العربية الموحدة» أيضا الانضمام إلى الائتلاف، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها حزب عربي إسرائيلي إلى ائتلاف. من غير المحتمل أن يكون للحزب وزير في الحكومة، لكنه سيكون قد تفاوض مع التحالف بشأن قضايا مهمة بالنسبة له.



ورأى المحلل السياسي عفيف أبو مخ أنه على الرغم من قيام أحزاب عربية أخرى دعمت في السابق رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين في ائتلافه في العام 1990، فإن عباس هو أول سياسي من الوسط العربي في إسرائيل يقوم علنا بالمساومة من أجل لعب دور في الائتلاف الحكومي. ونوه أبو مخ بأن برلمانيين عربا من أحزاب أخرى أعلنوا اعتزامهم التصويت ضد الحكومة التي سيتزعمها نفتالي بينيت، وهو مؤيد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

كوماندوز النخبة الإسرائيلية

بينيت هو ابن مهاجرين أميركيين وعضو سابق في كوماندوز النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي جنى الملايين في صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية. شغل سابقًا منصب وزير الدفاع والاقتصاد والتعليم في عهد نتانياهو، لكنه سياسي أكثر يمينية من الزعيم الإسرائيلي منذ فترة طويلة في قضايا معينة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الفلسطينيين. لكنه أكثر اعتدالًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية، مثل حقوق مجتمع الميم. ترأس بينيت ذات مرة منظمة استيطانية في الضفة الغربية، وسبق أن قال إنه لا يؤمن بحل الدولتين الذي من شأنه إقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ويسعى نتانياهو (71 عاما) الذي يتزعم حزب الليكود إلى تجنب ذلك محاولا إفشال التحالف الجديد ضده. وحذر نتانياهو الأحد من «حكومة يسار تشكل خطرا على دولة إسرائيل» واصفا إياها بـ«احتيال القرن». خسر نتانياهو السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد عشر سنوات ليبقى على رأسها مذاك. ويواجه السياسي المحنك ثلاث تهم بالفساد وهو أول رئيس حكومة إسرائيلية توجه له مثل هذه التهم وهو في منصبه، وسيفقد الحصانة في حال أطيح. وكان نتانياهو المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمكن من الحصول على أربع اتفاقات تطبيع تاريخية مع دول عربية، وقاد حملة للتطعيم ضد كوفيد-19.