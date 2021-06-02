إذاعة الجيش الإسرائيلي: بينيت يتناوب رئاسة الوزراء مع لابيد

رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت. (الإنترنت)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتانياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

وأبلغ لابيد الرئيس ليل الأربعاء أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي قبيل انتهاء المهلة المحددة في منتصف الليل.

وفي وقت سابق قام منصور عباس، رئيس «القائمة العربية» التي يمثلها أربعة نواب، «بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة» بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى 23.59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.