لابيد يبلغ الرئيس الإسرائيلي نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي

زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد. (أرشيفية: الإنترنت)

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد الرئيس ليل الأربعاء أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي قبيل انتهاء المهلة المحددة في منتصف الليل.

وقال حزب لابيد في بيان إنه «أبلغ رئيس دولة إسرائيل أنه نجح في تشكيل حكومة».

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لبيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتانياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

وفي سياق متصل، وافقت «القائمة العربية الموحدة» على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتانياهو.

وفي وقت سابق قام منصور عباس، رئيس «القائمة العربية» التي يمثلها أربعة نواب، «بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة»، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى 23.59 من ليل الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.