حريق في مصفاة نفط جنوب طهران

ألسنة اللهب تتصاعد في موقع حريق في مصفاة نفط في طهران في 2 يونيو 2021. (أ ف ب)

اندلع حريق في مصفاة نفط جنوب طهران الأربعاء في أعقاب انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال، حسبما أعلن مسؤول خلية الأزمة في العاصمة الإيرانية للتلفزيون الرسمي.

وبعد أكثر من ساعة على اندلاع الحريق، كانت سحب الدخان الأسود وألسنة النيران تشاهد على بعد كيلومترات بحسب صحفي وكالة فرانس برس.

في حوالى الساعة 22,45 (18,15 بتوقيت غرينتش)، لم تعد ألسنة النيران مرئية من بعيد وسط تراجع كثافتها، وفق ما نقل صحفيون في «فرانس برس» تمكنوا من الاقتراب من مكان الحريق. وقال منصور درجاتي للتليفزيون الرسمي إن «الحادث نجم عن تسرب في انبوب طوارئ للغاز المسال» موضحا أن «انفجارا تسبب في الحريق الذي أسفر عن الدخان الذي يمكن مشاهدته».

لا وفيات في حادث المنصة الإيرانية

ونقل موقع التلفزيون على الانترنت عن درجاتي أن الحريق اندلع «قرابة الساعة 19,30» (15,00 ت غ) وأنه «لحسن الحظ لم تقع وفيات في هذه المرحلة». وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول وتبلغ قدرتها 250 ألف برميل في اليوم.

وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء سكنية. بحسب قناة تلغرام التابعة للتلفزيون الرسمي، استبعد متحدث باسم الشركة «أي فرضيات عن أعمال تخريب في المصفاة». وأضاف أن «الحادث جاء في أعقاب مشكلة فنية ونحن في الحقيقة بصدد السيطرة على النيران».