الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد «الانقلاب الثاني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 08:41 صباحا
الرئيس الانتقالي لمالي العقيد أسيمي غويتا في باماكو، 31 مايو 2021، (ا ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو، وهو الثاني خلال تسعة أشهر.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، أمس الثلاثاء، «قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته؛ حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد»، حسب وكالة «فرانس برس».

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى «العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته، والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي»، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي «دون عوائق وبشفافية وبسرعة».

وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك «فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى» ضد الذين يمنعون الانتقال.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال تسعة أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، ثم انقلاب آخر لعسكريين اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيسا للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية.

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