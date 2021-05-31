المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي «ردًا على الانقلاب»

القادة العسكريون لمالي. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية، الأحد، تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته خلال تسعة أشهر.

وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان المعيّن وسيطا في الأزمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعقبت الانقلاب الإثنين الماضي تحذيرات من عقوبات جديدة ومخاوف بشأن الاستقرار في منطقة الساحل المضطربة

دعوة إفريقية لتعيين رئيس وزراء مدني في مالي فورا

وجاء في بيان نشر إثر القمة أنه «بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور».

وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي بعد الاجتماع إن تعليق العضوية يسري على الفور وحتى الموعد المحدد في نهاية فبراير 2022 لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديموقراطيا.

وكان الرئيس المالي الجديد الكولونيل أسيمي غويتا قد وصل إلى العاصمة الغانية أكرا السبت لإجراء محادثات تمهيدية. وقاد غويتا ضباطا عسكريين لإطاحة الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي على خلفية مزاعم تورطه في فساد وفشله في إنهاء التمرد الجهادي المسلح.

ووافق العسكريون إثر الانقلاب على تعيين مدنيين في منصبي الرئيس ورئيس الحكومة بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ لكنهم احتجزوا الإثنين الماضي المسؤولَين المدنيين قبل أن يطلقوا سراحهما؛ الثلاثاء معلنِين أنهما قدما استقالتهما.

وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة قرارا يعيّن غويتا رئيسا مؤقتا. وطالبت المنظمة الإقليمية إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين.