باريس: اتهام الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران بالتجسس «غير مفهوم»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، أن الاتهامات بالتجسس التي وجّهتها طهران إلى الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ عام «غير مفهومة».



وأشارت الوزارة في رسالة إلى وكالة «فرانس برس» إلى أن بريير الذي سيُحاكم بحسب محاميه في إيران بتهمة التجسس «كان في رحلة سياحية في إيران والاتهامات التي يواجهها غير مفهومة»، مؤكدةً أنها «ليست على علم بأي عنصر من المحتمل أن يدعم» هذه الاتهامات الإيرانية.

وأعلن محامي بريير، الموقوف في إيران منذ مايو 2020، أن موكله سيحاكم بتهمة «التجسس» و«الدعاية ضد النظام» السياسي في الجمهورية الإسلامية.

وقال المحامي سعيد دهقان، إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات، موضحا أن «المدعي العام يعد بيان الاتهام، وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية» بحق الفرنسي المعتقل في سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران.