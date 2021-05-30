بايدن يتهم الجمهوريين بـ«الاعتداء» على حق التصويت في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 04:40 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، يلقي كلمة في البيت الأبيض، 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

دان الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجمهوريون المحليون في ولاية تكساس رسميا، لجعل الانتخابات أكثر أمانا، معتبرا أنه يمثل «اعتداء» جديدا على حق التصويت والديمقراطية.

وقال بايدن، في بيان، إن تكساس تنضم الآن إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا، اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون «عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت»، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وأضاف الرئيس الديمقراطي، في بيان، بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس «هذا جزء من اعتداء على الديمقراطية شهدناه كثيرا هذا العام»، مشيرا إلى أنه «يستهدف بلا تكافؤ الأميركيين السود» والأقليات الأخرى.

وقال بايدن، في تصريحاته، التي جاءت مع طرح المسودة النهائية للنص في برلمان تكساس: «في القرن الحادي والعشرين يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب، أسهل وليس أصعب».

وتوصل مجلسا الكونغرس في ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان «قانون مجلس الشيوخ 7» يفرض خصوصا قيودا عديدة على مواعيد التصويت، وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات، ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي تفضلها الأقليات خصوصا الأفارقة من أصل أميركي الناخبون الذين يؤيدون بشكل عام الديمقراطيين.

ويقول مؤيدو القانون إنه مصمم لجعل التصويت أكثر أمانا، لكن منتقديه يرون أنه يهدف الى جعله أكثر تعقيدا بالنسبة للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض، الذين يميلون إلى التصويت لصالح الديمقراطيين، ويقول الجمهوريون، إن تحركهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات دونالد ترامب المتكررة بأنه فاز على بايدن، في نوفمبر الماضي، وأن الانتخابات سرقت منه.

ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب وكانت جورجيا التي تصوت عادة للجمهوريين، لكنها انحازت في الانتخابات الأخيرة إلى بايدن أول من اعتمد قانونا من هذا النوع في مارس. وقد رأى فيه بايدن قانونا ينتهك «القيم الأميركية». 

وأثار اعتماد القانون حينذاك تعبئة لمئات من ممثلي قطاع الأعمال والمشاهير الذين وقعوا إعلانا ضد القوانين التي تحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع، وكان بايدن دعا الكونغرس، السبت، إلى تبني مشروعي قانون يهدفان إلى حماية حق كل الأميركيين في التصويت من دون قيود، لكن إقرار النصين صعب بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الديمقراطيون.

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