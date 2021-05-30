فرانس برس: رئيس الوزراء البريطاني عقد قرانه في حفل سري

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كارس سيموندز. 6 مايو 2021 . (أ ف ب)

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز في «حفل سري»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت جريدتا «ميل أون صنداي» و«ذي صن» إن جونسون، (56 عاما)، المعروف بحياته العاطفية الحافلة، تزوج من سيموندز (33 عاما) في كاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الحكومة قبل قرنين وتزوج في 1822 بينما كان يشغل هذا المنصب.

وكان جونسون وسيموندز ينتظران منذ أشهر عقد قرانهما بعدما اضطرا، العام الماضي، إلى تأخير خطتهما بسبب وباء كوفيد-19. وكانا قد أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2019 ورزقا بصبي يبلغ من العمر عاما واحدا ويحمل اسم ويلفريد.

وذكرت جريدة «ميل اون صنداي» أن نحو ثلاثين شخصا حضروا حفل الزفاف السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة، وقد عقد قرانهما الكاهن الذي عمد نجلهما، حسب جريدة «ذي صن».

وشكل حفل الزواج مفاجأة بعدما أفادت معلومات، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن جونسون وخطيبته يعدان لحفل زفاف سيقام في 30 يوليو من العام المقبل، وجونسون تزوج مرتين في السابق، وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير، التي انفصل عنها في 2018، وأتم طلاقه منها في نوفمبر الماضي، وأفادت معلومات بأنه أنجب ابنة من علاقة غرامية سابقة.

وعندما جرى انتخابه في 2019، كان بوريس جونسون أول رئيس حكومة بريطاني يعيش مع شريكة من دون زواج، وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفريد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة، حيث تعافى بعد إصابته بشكل خطير بفيروس كورونا.

وسلطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة، بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لتجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت.