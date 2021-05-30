تركيا: السلطات تعيد لأستاذ جامعي منع من العودة إلى فرنسا جواز سفره

تمكن عالم رياضيات تركي يعمل أستاذا في جامعة فرنسية وعالق منذ عامين في تركيا بعد سحب جواز سفره، من استعادة وثيقة السفر هذه، على ما أعلنت لجنة داعمة له، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوقف، تونا ألتينيل، وسجن في تركيا بتهمة «الإرهاب» ثم جرى تبرئته وقد منع من العودة إلى فرنسا بسبب رفض السلطات التركية إعادة جواز سفره، وكتب ألتينيل على «تويتر» أشكر كل الذين «تضامنوا معي»، مؤكدا أن «الكفاح من أجل السلام والعدالة والديمقراطية مستمر».

ونشرت لجنة الدعم صورة لوثيقة تثبت تسليم جواز سفر الأستاذ الجامعي مع توضيح أن إدارة المنطقة استأنفت الحكم الذي سمح لألتينيل باسترداد وثيقة سفره، وكان ألتينيل (55 عاما) صرح لوكالة «فرانس برس» التي التقته في منزله في اسطنبول في مارس الماضي «إنني رهينة الدولة التركية».

ويعتبر وضع العالم المعروف في الأوساط الأكاديمية بأعماله حول المنطق الرياضي ونظرية الزمر، رمزا للقمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد الأوساط الأكاديمية وتلك المؤيدة للأكراد، واشتد بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان العام 2016.

وبدأ كابوس العالم الذي يدرس في جامعة كلود برنار في ليون في وسط شرق فرنسا حيث كان يقيم منذ 25 عاما، في مايو 2019 عندما أبلغ أثناء تمضيته عطلة في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد لاتهامه بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية».

واعتقل وجرت محاكمته بتهمة نشر «الدعاية الإرهابية» لمشاركته في اجتماع لجمعية كردية في فرنسا قام خلاله بمهام الترجمة. وأطلق في يوليو 2019 وجرى تبرئته في يناير 2020.