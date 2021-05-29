الكونغو: انفجار بركان ثان قريب من نيراغونغو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 12:52 مساء
انفجار بركان ثان قريب من نيراغونغو شرق الكونغو الديمقراطية. (الإنترنت)

قال الناطق باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، لوكالة «فرانس برس» إن «بركانا ثانيا بالقرب من بركان نيراغونغو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ثار صباح السبت». 

وقال مويايا: «اليوم هناك ثوران بركان مورارا الواقع في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا، ونتابع هذا التطور الجديد عن كثب».

انفجار بركان ثان قريب من نيراغونغو شرق الكونغو الديمقراطية. (الإنترنت)
انفجار بركان ثان قريب من نيراغونغو شرق الكونغو الديمقراطية. (الإنترنت)
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