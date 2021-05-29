البيت الأبيض: عقوبات أميركية على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب على الهبوط

الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في أول إيجاز صحافي لها بالبيت الأبيض. 20 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي الأحد على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في بيان فصلت فيه هذه الإجراءات العقابية، إن «إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة (رايان إير) الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك، حيث اعتقل الصحفي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثل إهانة مباشرة للمعايير الدولية».

وأضافت أن العقوبات تستهدف تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو، مشيرة إلى أن فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خيارا مطروحا.