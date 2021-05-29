حياة الشرطية المصابة في هجوم نانت حرجة.. وباريس: المتهم متطرف فرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 09:31 صباحا
عناصر الشرطة الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصيبت شرطية فرنسية تعمل في الحرس البلدي بجروح خطيرة بعد اعتداء أحد المارة عليها بسكين في منطقة قريبة من مدينة نانت غرب فرنسا؛ فيما تعاني من حالة حرجة.

وأكدت السلطات على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن منفذ الهجوم كان مدرجا ضمن لوائح الشرطة للتطرف، وأنه فرنسي ولد في فرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقُتل المشتبه بعد إيقافه من قبل قوات الأمن والتي رافقها تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله دركيان. وأكدت قوات الدرك تعرض الشرطية لاعتداء بالسكين، فيما قال مصدر مطلع على المسألة إن حياتها في خطر.

اعتقال المشتبه به في الهجوم بعد مقاومة مسلحة
واعتقل المشتبه به بعد تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله اثنان من عناصر الدرك وذكر مصدر قريب من الملف أن المشتبه به «كان متطرفا ويعاني من أمراض عقلية خطير».

وفي وقت سابق، انتشر 80 من عناصر الدرك للبحث عن منفذ الهجوم، بدعم من مروحيتين وثلاث وحدات تساعدها كلاب بوليسية. وعهد بالتحقيق إلى قسم التحريات في مركز الدرك في نانت. وحذر الدرك في تغريدة «تفادوا القطاع والتزموا بتعليمات عناصر الدرك».

وأشار إلى نشر قوات لضمان أمن المدارس المجاورة. فيما أكد مسؤول بلدي للوكالة الفرنسية أن «الأولاد محجوزون في مدارس المدينة».

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