بوتين يشيد خلال استقباله لوكاشنكو بـ«الاتحاد» الروسي البيلاروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 10:45 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في سوتشي بروسيا، 28 مايو 2021، (ا ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير اليوم الجمعة، بـ«الاتحاد» الروسي البيلاروسي قيد البناء، خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو المستهدف بانتقادات أوروبية بعد «تحويل وجهة» طائرة ركاب واعتقال معارض على متنها.

وقال بوتين «أنا سعيد جدًا لرؤيتك»، فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يرحب بلوكاشنكو في مقر إقامته الصيفي في سوتشي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «نحن بصدد بناء اتحاد» معزز بين روسيا وبيلاروس، معتبرا أنه يشعر «منذ الآن نتائج ملموسة لمواطنينا».

وأخبر لوكاشنكو نظيره الروسي أن «هناك محاولة جارية لإحداث اضطرابات يصل مستواها إلى ما حصل في أغسطس الفائت»، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لنظامه التي هزّت بيلاروس حينها.

وتأتي الزيارة إثر تعرض بيلاروس لانتقادات وعقوبات أوروبية بعد تحويلها الأحد مسار طائرة ركاب كانت تجري رحلة بين أثينا وفلنيوس وإجبارها على النزول في أراضيها.

وبررت ميسنك العملية بورود تهديد حول وجود قنبلة على متن الطائرة، لكن التبرير لم يكن مقنعا للغربيين بسبب اعتقال صحافي معارض كان بين الركاب.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تهديد القنبلة مدبر، وطلب إثر العملية من شركات الطيران تجنب المجال الجوي البيلاروسي، بينما رأت وزارة الخارجية الروسية أن مينسك تتعامل بشفافية في ملف الطائرة.

أعقب قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء العديد من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية النمساوية إلى موسكو لأن روسيا لم تصادق على خطط تجنب المجال الجوي البيلاروسي.

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