آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3,5 مليون وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 08:12 مساء
فحص أحد المرضى في الهند (الإنترنت)

تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 3,5 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش.

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (593,288)، تليها البرازيل بتسجيلها 456,674 وفاة، ثم الهند مع 318,895 وفاة والمكسيك مع 222,657 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,758 وفاة.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة «فرانس برس» من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وتقدر المنظمة أن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس، إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي الذي قد يكون أعلى «بمرتين أو بثلاث مرات».

وفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الجمعة:

تمديد حالة الطوارئ الصحية في اليابان
مددت الحكومة اليابانية حتى 20 يونيو حالة الطوارئ الصحية في معظم أنحاء البلاد الجمعة، قبل 56 يوما من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو (23 يوليو - 8 أغسطس) الذي يصر المنظمون على إجرائه.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا «لقد انخفض عدد الإصابات منذ منتصف مايو لكن الوضع ما زال هشًا.. في طوكيو وأوساكا ما زالت أعداد الإصابات الجديدة مرتفعة».

الألعاب الأولمبية: رياضيو جنوب آسيا يتلقون اللقاح
أعلن المنظمون أن أعضاء الوفود الأولمبية من الهند وخمس دول مجاورة سيتلقون اللقاح قبل أولمبياد طوكيو، وسط مخاوف متزايدة من احتمال انتشار المتحورة الهندية لفيروس كورونا خلال الحدث.

ويتعلق القرار بالفرق الأولمبية من الهند وباكستان وبنغلادش وسريلانكا وجزر المالديف والنيبال.

الهند: تخفيف قيود الاحتواء في نيودلهي
أعلنت السلطات الهندية عن تخفيف طفيف لإجراءات الاحتواء المفروضة منذ ستة أسابيع في العاصمة نيودلهي، مع تسجيل انخفاض في الإصابات في المنطقة.

سجلت نيودلهي 1100 إصابة جديدة فقط في آخر 24 ساعة، مقارنة بحوالى 25 ألفًا في اليوم لدى بدء فرض الإجراءات.

لقاح رابع في بريطانيا
أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت الجمعة للقاح كوفيد-19، الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأميركية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الجمعة الهيئة البريطانية الناظمة، إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.

شهادة صحية رقمية في اليونان
عرضت اليونان الجمعة منصتها التفاعلية لشهادة كوفيد الرقمية الأوروبية التي ستكون «من أولى المنصات الجاهزة» في الاتحاد الأوروبي.

كانت أثينا من أولى عواصم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مدريد، في تأييد فكرة شهادة التطعيم للسماح باستئناف السفر التجاري.

فنلندا: التصويت داخل السيارة
أقامت فنلندا نظام تصويت من داخل السيارة استعدادًا للانتخابات المحلية في 13 يونيو من أجل تجنب عودة انتشار الوباء.

بعد الاضطرار إلى تأجيل الاقتراع من أبريل إلى يونيو بسبب الوباء، بحث المسؤولون الفنلنديون عن وسائل لتنظيمه بطريقة آمنة مع نظام التصويت عبر المرور بالسيارة قبل أسبوعين من الموعد.

تحسن في المكسيك
بعد «شهر أسود» في يناير عندما سجلت المكسيك أعدادًا قياسية من الإصابات والوفيات، توشك المكسيك على تسجيل تراجع في جميع مؤشرات الوباء على مدى 20 أسبوعًا متتالية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «الوباء يستمر في التراجع»، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا ما يدعو إلى الخوف من عودة انتشاره.

جمهورية الكونغو الديموقراطية: وفاة 32 برلمانيا بكوفيد
توفي 32 برلمانيًا من جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب كوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس 2020، وفقًا لمسؤول في الجمعية الوطنية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تخشى فيه سلطات البلاد من موجة وباء ثالثة.

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