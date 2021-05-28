واشنطن تدعو بورما إلى «الإفراج فورا» عن صحفي أميركي موقوف

مدرعة تابعة للجيش البورمي في أحد شوارع البلاد، 14 فبراير 2021. (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة الجمعة «النظام العسكري» الحاكم في بورما إلى «الإفراج فورا» عن الصحفي الأميركي دانيال فينستر، المعتقل في رانغون.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال المواطن الأميركي دانيال فينستر، الذي كان يعمل صحفيا في بورما»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «قمنا بحثّ النظام العسكري على الإفراج عنه فورا، وسنواصل القيام بذلك حتى يسمح له بالعودة إلى منزله لعائلته»، مؤكدا أن السفارة الأميركية في رانغون طلبت دون جدوى لقاء المعتقل.

وتابع «نحثّ النظام البورمي على منح القنصلية حق الوصول على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا»، مشددا على أن «اعتقال دانيال، وكذلك اعتقال الجيش البورمي أو استخدامه العنف ضد صحفيين آخرين، يشكل انتهاكا غير مقبول لحرية التعبير».

وأكدت الخارجية الأميركية الحاجة لوجود «وسائل إعلام حرة ومستقلة، لا غنى عنها لبناء مجتمعات حرة ومزدهرة».

ويعمل داني فينستر (37 عاما) مدير تحرير صحيفة «فرونتير ميانمار»، وقد اعتقل الإثنين في مطار رانغون الدولي، بينما كان على وشك ركوب طائرة إلى ماليزيا لزيارة عائلته، وفق ما أفادت الصحيفة عبر توتير موضحة أنها تجهل سبب الاعتقال.

وقالت الصحيفة «نحن قلقون وندعو إلى إطلاق سراحه فورا»، مضيفة «أولويتنا هي التأكد من أنه بخير وتقديم أي مساعدة قد يحتاجها».

ويعمل فينستر في «فرونتير ميانمار» منذ نحو عام، وفق ما أفاد مسؤول التحرير توماس كين وكالة فرانس برس.