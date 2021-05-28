واشنطن تدعو بورما إلى «الإفراج فورا» عن صحفي أميركي موقوف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 07:31 مساء
مدرعة تابعة للجيش البورمي في أحد شوارع البلاد، 14 فبراير 2021. (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة الجمعة «النظام العسكري» الحاكم في بورما إلى «الإفراج فورا» عن الصحفي الأميركي دانيال فينستر، المعتقل في رانغون.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال المواطن الأميركي دانيال فينستر، الذي كان يعمل صحفيا في بورما»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «قمنا بحثّ النظام العسكري على الإفراج عنه فورا، وسنواصل القيام بذلك حتى يسمح له بالعودة إلى منزله لعائلته»، مؤكدا أن السفارة الأميركية في رانغون طلبت دون جدوى لقاء المعتقل.

وتابع «نحثّ النظام البورمي على منح القنصلية حق الوصول على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فيينا»، مشددا على أن «اعتقال دانيال، وكذلك اعتقال الجيش البورمي أو استخدامه العنف ضد صحفيين آخرين، يشكل انتهاكا غير مقبول لحرية التعبير».

وأكدت الخارجية الأميركية الحاجة لوجود «وسائل إعلام حرة ومستقلة، لا غنى عنها لبناء مجتمعات حرة ومزدهرة».

ويعمل داني فينستر (37 عاما) مدير تحرير صحيفة «فرونتير ميانمار»، وقد اعتقل الإثنين في مطار رانغون الدولي، بينما كان على وشك ركوب طائرة إلى ماليزيا لزيارة عائلته، وفق ما أفادت الصحيفة عبر توتير موضحة أنها تجهل سبب الاعتقال.

وقالت الصحيفة «نحن قلقون وندعو إلى إطلاق سراحه فورا»، مضيفة «أولويتنا هي التأكد من أنه بخير وتقديم أي مساعدة قد يحتاجها».

ويعمل فينستر في «فرونتير ميانمار» منذ نحو عام، وفق ما أفاد مسؤول التحرير توماس كين وكالة فرانس برس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)
ليبيا
لاعبو ريال مدريد يودعون زين الدين زيدان بعد رحيله
رياضة عالمية
أبوبكر سعيد يكشف تفاصيل جلسة الثلاثاء لـ«النواب» بشأن الميزانية واجتماعهم مع ...
ليبيا
وفاة الرحالة الليبي العالمي محمد بحر بعد إصابته بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ...
ليبيا
كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات
ليبيا
الرعيض: تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «راجع إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع فيديو مدته 55 ثانية مقابل 761 ألف دولار