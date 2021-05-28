الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداء على الكابيتول مطلع العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 07:24 مساء
مجموعة من المهاجمين لمبنى الكونغرس في واشنطن، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

أعاق الجمهوريون الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول، في 6 يناير من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية.

وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها، وفق وكالة فرانس برس.

وصوّت ستة جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي.

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