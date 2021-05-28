رؤساء من أميركا اللاتينية والكاريبي يطالبون بتوزيع عادل للقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 10:33 صباحا
عمال يفرّغون شحنة من لقاح أسترازينيكا في الأرجنتين. 24 مايو 2021. (أ ف ب)

دعا ستة رؤساء من دول أميركا اللاتينية والكاريبي المجتمع الدولي لضمان وصول متساو إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، مطالبين الدول التي تملك العدد الأكبر من الجرعات بمشاركتها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو: «نناشد بشدة الدول التي تملك فائضا من الجرعات أو التي أتمت تطعيم سكانها الأكثر عرضة للخطر بتطبيق إجراءات تتيح توزيع هذه الكميات الفائضة بالتساوي وفورا».

ووقع على البيان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والمكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس والرئيس البوليفي لويس أرس والإكوادوري غييرمو لاسو، إضافة إلى رئيس أوروغواي لويس لاكال بو.

وأعطيت نصف جرعات اللقاحات البالغ عددها 1.3 مليار التي جرى تلقيها حول العالم لسكان خمس دول تسهم في 50% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وفق بيانات رسمية، وقال القادة: «لن يكون أحد في مأمن إلى أن نصبح جميعنا في مأمن. لن يكون من الممكن التعامل مع الوباء والتعافي منه إلا عندما تصل اللقاحات إلى السكان الأكثر عرضة للخطر حول العالم».

وأضافوا أنه بـ«المجموع، تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3% فقط من الجرعات العالمية».

وتابعوا أن ظهور «نسخ متحورة جديدة وأكثر خطورة لكوفيد-19 يسلط الضوء على حقيقة أن استراتيجية التطعيم بشكل منعزل في كل دولة على حدة، غير فعالة لتجاوز المرحلة الخطيرة من الوباء».

وتضم أميركا اللاتينية خمسة من بلدان العالم العشرة الأكثر تضررا جراء الوباء، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات لكل مئة ألف من السكان خلال الأسبوعين الماضيين وهي أوروغواي والأرجنتين وكوستاريكا وباراغواي وكولومبيا، وفق بيانات جمعتها وكالة «فرانس برس».

وصدرت دعوات مشابهة إلى ضمان المساواة في الوصول إلى اللقاحات من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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