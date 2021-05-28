«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان

قوات أميركية تنسحب من أفغانستان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مسؤولون في «بنتاغون» أن الجيش الأميركي يستعد لإجلاء المترجمين الأفغان، الذين يخافون على حياتهم بينما يجري انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان «بتقدم طفيف» عن البرنامج الزمني المحدد لذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي لعدد من الصحفيين: «ندرك أن هناك عددا كبيرا من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة والتحالف، وأن هذا قد يعرضهم للخطر»، وأضاف: «ندرك أيضا أنه من المهم جدا أن نبقى أوفياء لهم وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم وإن تطلب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك».

وتابع الجنرال الأميركي أن «هناك خططا يجري العمل عليها بسرعة كبيرة جدا ليس للمترجمين الفوريين فقط بل لآخرين كثر تعاونوا مع الولايات المتحدة»، موضحا أن وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» لم تتلق بعد أمرا من السلطة التنفيذية بإجلائهم.

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأميركية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونغرس. ويبحث «بنتاغون» مع وزارة الخارجية الأميركية المكلفة الملف في دفع الإجراءات قدما.

وقال مايلي إن وزارة الخارجية ستتولى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأميركية، إلى الولايات المتحدة، خوفا من استهدافهم في هجمات انتقامية من قبل مقاتلي «طالبان».

وذكرت جرائد أميركية أن التأخير في منحهم تأشيرات قد يؤدي إلى نقل هؤلاء المرشحين للهجرة إلى دول أخرى بانتظار قرار السلطات القنصلية. وطرحت جزيرة غوام، الأرض الأميركية، كحل موقت.

وأعرب قدامى الجنود الأميركيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن «قلقهم العميق»؛ لأن الحكومة الأميركية «لا تبذل الجهد الكافي» لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.

الانسحاب من أفغانستان «يتقدم بشكل طفيف»

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في الكونغرس، الخميس، إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يتم «بوتيرة ثابتة وفي الواقع يتقدم بشكل طفيف» على البرنامج المحدد.

وأضاف أوستن، الذي كان يدافع عن طلبات الميزانية لوزارة الدفاع في مجلس النواب أن «ميزانيتنا ستساعد في تطوير القدرات الجوية التي نحتاج إليها لضمان عدم انطلاق هجمات إرهابية ضد بلدنا من هذا البلد (أفغانستان) مرة أخرى».

وتابع: «سننتقل إلى علاقات ثنائية جديدة مع شركائنا الأفغان»، مؤكدا أنها علاقة «ستواصل مساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن تتطلب أكثر من وجود عسكري أميركي كاف لحماية دبلوماسيينا».

وأمر الرئيس بايدن في أبريل بانسحاب 2500 جندي ما زالوا في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر الذكرى السنوية لهجمات 2001 التي أدت إلى الغزو الأميركي لهذا البلد. وأفادت تقديرات أسبوعية نشرتها القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم»، الثلاثاء، أن الانسحاب أنجز بنسبة تتراوح بين 16 و25%.