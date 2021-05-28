ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار

درّاج يقود دراجته على مسلك خاص في جادة 17 يونيو بوسط برلين، قرب بوابة براندنبرغر الشهيرة، 7 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

اعترفت ألمانيا، الجمعة، للمرة الأولى في تاريخها، بأنّها ارتكبت «إبادة جماعية» ضدّ شعبي هيريرو وناما في ناميبيا خلال استعمارها هذا البلد قبل أكثر من قرن من الزمن، متعهدة تقديم مساعدات تنموية للدولة الأفريقية تزيد قيمتها عن مليار يورو.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان: «اعتبارا من اليوم سنصنف رسميا هذه الحوادث بما هي عليه في منظور اليوم: إبادة جماعية»، مرحبا بتوصل ألمانيا وناميبيا إلى «اتفاق» بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من خمس سنوات، وتمحورت حول الأحداث، التي جرت في البلد الواقع في جنوب غرب أفريقيا إبان الاحتلال الألماني في الفترة من 1884-1915، وفق وكالة «فرانس برس».