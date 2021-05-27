«إسرائيل» تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات لودريان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، السفير الفرنسي لدى «إسرائيل» بعد تصريحات «صادمة» لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول مخاطر أن تشهد الدولة العبرية «فصلا عنصريا»، وفق ما أكد ناطق باسم الوزارة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة «فرانس برس» أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي، اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريدك دانون، تصريحات لودريان «غير مقبولة».

وأضاف ناطق باسم الوزارة نقلا عن وزير الخارجية قوله إن هذه التصريحات «غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع».