إخلاء جزء من مدينة في الكونغو بسبب بركان نياراغونغو

بركان نييراغونغو في شرق الكونغو الديمقراطية وقد بدأ بالثوران، 22 مايو 2021. (أ ف ب)

أمرت سلطات غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح اليوم الخميس، بإخلاء جزء من المدينة بسبب مخاطر ثوران بركان نياراغونغو؛ ما دفع عشرات الآلاف من السكان إلى المغادرة، حسبما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وقال الحاكم العسكري الجنرال كونستان نديما لوسائل الإعلام المحلية: «لا يمكننا ان نستبعد أي ثوران فوق الأرض أو تحت بحيرة كيفو، قد يحدث بشكل وشيك جدا ومن دون إنذار مسبق حتى»، ذاكرا أسماء عشرة أحياء في المدينة ينبغي إخلاؤها.

وبعد إعلانه، غادر عشرات آلاف السكان فورا باتجاه الجنوب الغربي في منطقة ماسيسي والحدود مع رواندا القريبة.