كاترين جان بيار .. ثاني امرأة سوداء تعتلي منبر المتحدث باسم البيت الأبيض

كارين جان بيار مساعدة الناطق باسم البيت الأبيض تشارك في اول إحاطة يومية إعلامية في البيت الأبيض، 26 مايو 2021. (أ ف ب)

خطت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خطوة تاريخية الأربعاء باعتلائها منبر غرفة الصحافة في مقر الرئاسة الأميركية، لتكون ثاني امرأة سوداء تضطّلع بهذا الدور المرموق.

وكانت جودي سميث أول سوداء اعتلت هذا المنبر وذلك في عهد الرئيس جورج بوش الأب عام 1991. وقالت جان بيار «شرف عظيم أن أكون هنا اليوم»، مضيفة أنّها مدركة «البعد التاريخي» لوجودها، وفق وكالة «فرانس برس»

وولدت كارين جان بيار في المارتينيك لأبوين من هايتي، وهي باتت أيضاً أول امرأة تجاهر بمثليتها تعتلي منبر منصة «غرفة جيمس بريدي للإحاطة الصحفية» المرموقة. ونشطت كارين جان بيار الأربعينية الفرنكوفونية طويلاً ضمن جمعيات المجتمع المدني، وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012) ثم في حملة جو بايدن عام 2020 قبل الانضمام إلى فريقه في البيت الأبيض.

وسبق لها عرض إحاطات صحفية على متن الطائرة الرئاسية. لكن تلك المهمات أقل رونقا مقارنة بالإحاطة اليومية التي تنقل على الهواء مباشرة وحيث يمكن أن يكون أي خطأ بسيط مكلفا. ويحظى اضطلاعها بهذا الدور بأهمية خاصة، إذ سبق للمتحدثة الحالية باسم البيت الأبيض جين ساكي أن أعلنت أنّها تتطلع إلى مغادرة المنصب بعد نحو عام.