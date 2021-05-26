بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 09:15 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع سلسلة أوامر تنفيذية، 20 يناير 2021، (ا ف ب)

 أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بـ«مضاعفة جهودها» لتوضيح منشأ «كوفيد-19» وبتقديم تقرير خلال 90 يوما.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء، حسب وكالة «فرانس برس». 

وقال الرئيس إن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في إجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة»، معربا عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.
 

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