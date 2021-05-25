نصر الله: أي هجوم على القدس والمواقع المقدسة يعني حربا إقليمية

حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية. (الإنترنت)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن أي هجوم على القدس والمواقع المقدسة يعني «حربا إقليمية».

وتعد تصريحات نصر الله التلفزيونية أول تعليق له منذ أنهى وقف لإطلاق النار أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، بحسب «رويترز».

واندلع القتال يوم العاشر من مايو لأسباب منها مداهمة الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، واشتباكات مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان. وقال نصر الله: «عندما تصبح المقدسات تواجه خطرا جديا لا معنى لخطوط حمراء».

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والجماعة اللبنانية من أشد المعارضين لإسرائيل، وجاء خطاب نصر الله في إطار إحياء ذكرى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان العام 2000.

وقال نصر الله أيضا إن القتال أظهر أن «حماس» طورت قدراتها الصاروخية كثيرا، وهو ما قال إنه إنجاز عسكري كبير. وأضاف: «القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوما، وقادرون أن يكملوا... هذه نتيجة ممتازة جدا».