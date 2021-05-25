واشنطن والأوروبيون ينددون بالانتخابات الرئاسية في سورية: «ليست حرة ولا نزيهة»

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية: الإنترنت)

نددت الولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى، الثلاثاء، في شكل مسبق بالانتخابات الرئاسية في سورية المقررة الأربعاء، معتبرة أنها «لن تكون حرة ولا نزيهة».

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، «نحض المجتمع الدولي على أن يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام (الرئيس بشار) الأسد ليكتسب مجددا الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع»، بحسب وكالة «فرانس برس».