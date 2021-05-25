صدامات خلال تظاهرات في بغداد تسفر عن 11 جريحا

انتشار لقوات الأمن العراقية خلال تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد. (أ ف ب)

أُصيب 11 شخصا من متظاهرين وعناصر قوات مكافحة الشغب، الثلاثاء، في صدامات إثر تفريق قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتظاهرة كانت انطلقت في وقت سابق في ساحة التحرير في بغداد، لمطالبة الحكومة بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال ناشطين.

وأكد مصدر طبي «إصابة سبعة متظاهرين باختناقات وحروق بسيطة بقنابل دخان وغاز»، و«إصابة اربعة من قوات حفظ النظام بإصابات بالرأس والجسم برمي» الحجارة «من قبل متظاهرين» عليهم، وفق «فرانس برس».

وشارك الآلاف في التظاهرة التي ضمت أشخاصا من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الجاري، مرفقة بعبارة «من قتلني؟».

بالروح بالدم نفديك يا عراق

تأتي هذه التظاهرة خصوصا للاحتجاج على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء، الذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس فيما تجمع آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام. وهتف المتظاهرون الذين كان غالبيتهم من الشباب «بالروح بالدم نفديك يا عراق» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ضد الأحزاب».

قتل الناشطين

وقال المتظاهر حسين، البالغ 25 عاما، «التظاهرة اليوم احتجاجا على قتل الناشطين». وأضاف: «كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين إلى حزب يتعرض للقتل». وتابع: «لذلك نعتبر الانتخابات باطلة، يراد منها تدوير النفايات الفاسدة».

وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة «ثورة تشرين» في 25 أكتوبر 2019، التي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وتولي مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات المسؤولية. وعلى أثر اغتيال الوزني وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة من الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي.

وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو، في بيان مشترك من كربلاء، رفض «السلطة القمعية»، وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتا والاغتيالات مستمرة»، التي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.