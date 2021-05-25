زعيمة المعارضة البيلاروسية توجه نداء لواشنطن ومجموعة السبع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 04:34 مساء
سفتلانا تيخانوفسكايا في مؤتمر صحفي غداة عملية الاقتراع في مينسك. 10 أغسطس 2020. (فرانس برس)

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الثلاثاء، واشنطن ومجموعة السبع إلى تصعيد الضغط على نظام بيلاروسيا بعد تحويل مسار طائرة «راين إير» واعتقال معارض كان على متنها الذي أثار موجة تنديد دولية.

وفي اتصال مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سولفيان، دعت تيخانوفسكايا الولايات المتحدة إلى «عزل النظام والضغط عليه عبر العقوبات» كما قالت على «تويتر»، كما طالبت بأن تتم دعوة المعارضة إلى قمة مجموعة السبع المرتقبة الشهر المقبل في بريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ندد الإثنين باعتراض طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، واصفا الخطوة بـ«الفاضحة» ومطالبا بالإفراج الفوري عن المعارض.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وحض شركات الطيران الأوروبية على تجنب المجال الجوي البيلاروسي، وسط دعوات إلى فرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشنكو.

وبحسب مقررات للقمة الأوروبية، الإثنين في بروكسل، طالب قادة دول الاتحاد بـ«الإفراج فورا» عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين أُجبرت طائرة كانا يستقلانها على الهبوط الأحد في مطار مينسك إثر إنذار بوجود قنبلة تبين لاحقا أنه كاذب.

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