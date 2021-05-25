أستراليا تغلق سفارتها في أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية

عناصر من قوات الأمن الافغانية خلال مواجهات مع طالبان في مدينة مهترلام شرق أفغانستان، 24 مايو 2021. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الثلاثاء، أن أستراليا ستغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في العاصمة كابل مرتبطة بانسحاب القوات الأميركية.

وقال موريسون إن السفارة ستغلق في 28 مايو «في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان»، مشيرا إلى أنها ستفتح أبوابها مجددا «عندما تسمح الظروف بذلك»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

باتت الولايات المتحدة والقوات الحليفة في المراحل النهائية لسحب جنودها من افغانستان منهية أطول حرب للولايات المتحدة لكن الضبابية تخيم على مستقبل البلاد مع ازدياد قوة حركة «طالبان». وسيغادر أفغانستان أيضا حوالى 80 جنديا أستراليا لتنتهي بذلك مهمة كلفت البلاد مليارات الدولارات وأدت الى نشر عشرات آلاف العسكريين.

واعتبر موريسون أنه دون هذه المجموعة الصغيرة، ومع رحيل القوات الأميركية، ستصبح «البيئة الأمنية غير مضمونة أكثر فأكثر»، وقال: «لقد أُبلِغت الحكومة بأنه لا يمكن توفير ترتيبات أمنية لدعم وجودنا الدبلوماسي المستمر».

لا تزال الحكومة المنتخبة في كابل والقوات الأمنية الأفغانية في وضع «هش» رغم عقدين من الدعم الأجنبي، ونجاحها يبقى غير أكيد دون استمرار الدعم الأميركي.

ويحاول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عسكريون وضع خطط لضمان أمن موظفيهم المدنيين الذين سيبقون في أفغانستان في المستقبل وسط مخاوف من عودة حركة «طالبان».

وقال مسؤول أجنبي في مجال الدفاع مقره كابل لوكالة «فرانس برس: «الدافع الوحيد للسفارات الأجنبية لكي تبقى مفتوحة هو العمل الإنساني الذي تقوم به، لكن إذا كان موظفوها في خطر فلن يكون هناك من داع للبقاء هناك»، وأضاف: «ستحذو عدة دول حذو أستراليا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة».

واعتبر نيشانك مطواني المتخصص بشؤون أفغانستان والمقيم في استراليا أن طالبان ستفسر إعلان موريسون على أنه انتصار. وقال لـ«فرانس برس» إن «طالبان ستعتبر ذلك مؤشرا واضحا على أن دولا شريكة أخرى من حلف الأطلسي وخارجه ستغلق بعثاتها الدبلوماسية على الأرجح بسبب قرار الولايات المتحدة مغادرة أفغانستان والفراغ الأمني الذي سيخلفه رحيلها دون شك».

في الأسابيع الماضية ارتفعت وتيرة العنف في البلاد وخاضت القوات الأفغانية معارك مع مقاتلي «طالبان» في شرق وغرب كابل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن كل القوات الأميركية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرون للاعتداءات التي شنتها «القاعدة» في الولايات المتحدة وكانت وراء التدخل بقيادة الولايات المتحدة في افغانستان والذي أطاح بنظام حركة «طالبان».

«استغراب» من إعلان غلق السفارة الأسترالية في أفغانستان

لم يتضح ما اذا كانت السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين قرب مقر البعثة الأميركية، تلقت تهديدا معينا.

والشهر الماضي أمرت السفارة الأميركية أيضا موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أفغانستان كإجراء موقت رغم أن البعثة ستواصل عملها.

أعربت وزارة الخارجية الأفغانية عن أملها بان تعيد أستراليا النظر في قرارها قائلة إنها ملتزمة في توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية.

وقال موريسون: «أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء موقتا، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابل عندما تسمح الظروف بذلك». وأكد أن بلاده تبقى «ملتزمة بالعلاقات الثنائية». وأثار هذا الإغلاق المفاجئ للسفارة الاسترالية استغراب بعض الخبراء في استراليا.

وقال الأستاذ في الأمن الدولي في جامعة أستراليا الوطنية جون بلاكسلاند: «يمكنني أن أتفهم رغبتهم في الإغلاق، لكنني أعتقد أنه مؤشر مؤسف أن ننسحب بهذه الطريقة بعد التزام استمر 20 عاما بالدماء والتعب والدموع». وأضاف: «ليس بالضرورة أن طالبان ستشهد تصاعدا في الأسابيع القليلة المقبلة. إن قوات الأمن الأفغانية لا تزال موجودة وما زالت قوية جدا».

وتابع: «هذه ليست سايغون 1975»، في إشارة إلى الإخلاء الدراماتيكي بالمروحية من على سطح السفارة الأميركية في جنوب فيتنام عندما استولت حركة فيت كونغ والقوات العسكرية الشيوعية النظامية على المدينة.

وأعرب بلاكسلاند عن مخاوفه من أن الأفغان الذين يعملون مع الحكومة الأسترالية قد لا يتمكنون الآن من المغادرة. وخلص إلى القول «إنه أمر سيظل عارا لسنوات ما لم نتعامل معه».

ولم يمر الوجود الاسترالي في أفغانستان على مدى عقدين «دون فضائح». فقد خلص تحقيق عسكري أسترالي استمر لسنوات إلى أدلة بأن قوات النخبة الخاصة «قتلت بشكل غير قانوني» 39 مدنيا أفغانيا وسجينا خلال الحرب. وتم تعيين مدع خاص لجرائم الحرب للتحقيق أكثر في وقوع فظاعات بما يشمل إعدامات خارج اطار القانون.