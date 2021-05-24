جنود يقتادون رئيس مالي ورئيس الوزراء إلى قاعدة كاتي العسكرية

الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو. (الإنترنت)

أفادت مصادر متطابقة بأن جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، إلى معسكر كاتي قرب باماكو فيما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة.

وقال مسؤول عسكري كبير «الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما»، فيما أكد مسؤول في الحكومة، لم يشأ كشف هويته لحساسية هذه المعلومات، أنه تم اقتياد المسؤولين إلى كاتي، وفق «فرانس برس».

تعديل وزاري وراء الأزمة

وكانت الحكومة الموقتة في البلد الواقع، غربي أفريقيا، عينت عددا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إن شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة.

وكشفت مصادر أن ضباطا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء، بعد التعديل الحكومي الذي عزل وزيري الدفاع والأمن، وأن التحرك جاء للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع. كما أشارت إلى أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد هذا التعديل الحكومي، بحسب «العربية».

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس ، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.

ودعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.