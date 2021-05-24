تظاهرات عنيفة في نيجيريا احتجاجا على عمليات الخطف لقاء فدية

متظاهرون يحرقون إطارات في أحد شوارع غاروكا قرب أبوجا . (أ ف ب)

تظاهر مئات المحتجين الغاضبين عند مداخل أبوجا، الإثنين، وأغلقوا طريقا سريعا تنديدا بالارتفاع الكبير في عمليات الخطف مقابل فدية في ضواحي العاصمة النيجيرية.

ونصبت مجموعات من الشبان حواجز من الإطارات المحترقة في منطقة تافا، على الطريق بين أبوجا وكادونا المؤدية إلى شمال البلاد، وأضرمت النار في مركز شرطة، وفق «فرانس برس».

عمليات الخطف

وكان المتظاهرون يغنون وهم يسيرون على الطريق ويهتفون «يجب أن تتوقف عمليات الخطف»، في مشهد من الفوضى والغضب العارم. وقال أحد المتظاهرين، رافضا كشف اسمه مثل جميع المحتجين، «قبل خمسة أيام خطفوا أربعة أشخاص. وبالأمس عادوا وخطفوا ستة عشر».

وأعلنت الشرطة، بعد الظهر، تفريق التظاهرة بمساعدة الجيش، ما أتاح استئناف حركة السير، بعدما بقيت عشرات الشاحنات والصهاريج عالقة عند مخارج العاصمة الفدرالية.

وتعاني نيجيريا، أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا مع 200 مليون نسمة، انعدام الأمن وتشهد عمليات خطف تنفذها مجموعات إجرامية بدرجات متفاوتة من التنظيم، للمطالبة بفدية. وكانت عمليات الخطف تستهدف في السابق أثرياء أو موظفين أجانب في القطاع النفطي، لكنها باتت الآن تشمل جميع الطبقات الاجتماعية، حتى الفقيرة.

تفاقم المشكلة

وقال أحد المتظاهرين: «الوضع ليس جيدا! الأمور تخرج عن السيطرة. يتكرر الأمر نفسه في كل مرة: تصل قوات الأمن بعد فوات الأوان، بعد مغادرة الخاطفين». تم خطف 12 شخصا خلال الأسبوع الماضي وحده على هذه الطريق المعروفة بانعدام الأمن عليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال متظاهر: «الفوضى تسود هنا. لم يعد بإمكاننا النوم. وإذا لم يتم تعزيز الأمن، فستتفاقم المشكلة». وأكدت شرطة ولاية النيجر المتاخمة لتافا، الإثنين، خطف ستة أشخاص ليل الأحد- الإثنين، لكنها دانت بشدة التظاهرات.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية، واسيو أبيودون، في بيان: «إن البلطجية أغلقوا المسارين على الطريق السريعة بين أبوجا وكادونا احتجاجا على تصاعد عمليات الخطف في مجتمعهم»، مضيفا: «ثم قام هؤلاء أنفسهم بالتخريب وإضرام النار في مركز شرطة غوراكا».