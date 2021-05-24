مواجهات بين القوات الأفغانية و«طالبان» شرق كابل

عناصر من قوات الأمن الأفغانية يتخذون مواقعهم خلال اشتباكات مع قوات طالبان في مهترلام. (أ ف ب)

قال مسؤولون وشهود إن القوات الأفغانية اشتبكت مع مقاتلي «طالبان» قرب مدينة مهترلام على بعد 120 كيلومترا من كابل، مما دفع بوزير الدفاع إلى أن يشرف بنفسه على شن هجوم مضاد.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراضٍ جديدة. واندلع القتال عنيفا في وقت متأخر، الأحد، على أطراف مدينة مهترلام وهي عاصمة ولاية لغمان، ويبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة، بحسب «فرانس برس».

وزير الدفاع يشرف على القتال

وقال مسؤولون إن وزير الدفاع ياسين ضياء تولى بنفسه في وقت ما توجيه قواته في الميدان. وقال ضياء وهو رئيس أركان الجيش السابق في رسالة بالفيديو: «مع وصول التعزيزات، تلقى العدو ضربات قوية». وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 50 من مقاتلي «طالبان» قتلوا خلال المعارك الليلية.

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وصرح الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بأن المسلحين استولوا على 37 نقطة تفتيش أمنية في ضواحي المدينة. ونادرًا ما يتسنى التحقق من أرقام الخسائر والمكاسب في ساحة المعركة بشكل مستقل في أفغانستان، وكثيرا ما يبالغ الطرفان في الحديث عن نجاحاتهما ويقللان من الخسائر.

هجمات دامية

واستمر القتال في بعض أنحاء مهترلام، الإثنين، ما اضطر المئات من سكانها إلى النزوح. ويأتي الهجوم على مهترلام في الوقت الذي تكثف فيه حركة «طالبان» محاولاتها للسيطرة على مواقع جديدة.

ففي الأيام الأخيرة، استولى المتمردون على منطقتي نيرخ وجلراز في ولاية وردك، على بعد 40 كيلومترا فقط من كابل. وينطلق المسلحون من وردك للوصول إلى العاصمة وشن هجمات دامية فيها.

كذلك، استولت حركة «طالبان» على بوركا في ولاية بغلان الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة. وأثارت حملة «طالبان» تكهنات بأن المسلحين ينتظرون أن يكمل الأميركيون انسحابهم قبل شن هجمات شاملة على المدن الأفغانية.