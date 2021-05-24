لندن تستدعي السفير البيلاروسي.. وتتهم موسكو بالتورط في واقعة طائرة «راين إير»

طائرة «راين إير». (الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، أن «من الصعب الاعتقاد» بأن موسكو لم تعطِ موافقتها على تحويل مسار طائرة «راين إير» إلى مينسك، التي كان يستقلها معارض سياسي تم اعتقاله.

وقال راب في البرلمان إن «التفاصيل التي لدينا غير واضحة في هذا الصدد، لكن من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأن عملا كهذا قد تم من دون أقله موافقة السلطات في موسكو»، الداعم الرئيسي لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وفق «فرانس برس».

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وأعلن راب أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن للاحتجاج على إرغام طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض كان على متنها.

وحمّل راب الرئيس البيلاروسي، ألكساندر لوكاشنكو، مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها «بغيضة» وتمثل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي»، مضيفا أن لندن تدرس فرض عقوبات و«تنظر في كافة الاحتمالات الدولية».