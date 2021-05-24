بيلاروسيا: طائرة «راين إير» تلقت تهديدا منسوبا إلى حركة «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 05:30 مساء
طائرة «راين إير» التي اعترضتها مينسك تهبط في مطار فيلنيوس وجهتها الأساسية في 23 مايو 2021 ( أ ف ب)

أوضحت سلطات دولة بيلاروسيا، الإثنين، أن طائرة «راين إير»، التي تم تحويل مسارها إلى مينسك، الأحد، فيما كان معارض سياسي بين ركابها، تلقت تهديدا عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة «حماس» الفلسطينية.

وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية، أرتيم سيكورسكي، ما قال إنه ترجمة إلى الروسية لرسالة بالإنجليزية جاء فيها «نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة» وفق وكالة« فرانس برس».

وأضافت الرسالة المنسوبة إلى «حماس»: «نطالب بأن يكف الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل، إذا لم تتم تلبية مطالبنا فإن قنبلة ستنفجر على متن طائرة راين إير فوق فيلنيوس».

استدعاء السفير البيلاروسي
واستدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، سفير بيلاروسيا للتنديد بتحويل مسار طائرة «راين إير»، وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحفي معارض، باعتباره «غير مقبول».

وجاء في بيان قبل قمة الاتحاد الأوروبي، التي تبحث احتمال فرض عقوبات، «لقد تم إبلاغ السفير ألكسندر ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروسيا بالقوة، الذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم الطائرة»، بحسب «فرانس برس».

يذكر  أن«راين إير» شركة أيرلندية يقع مقرها الرئيسي في العاصمة دبلن، وتعد أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا. 

مطالب بعقوبات
وأجبرت السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة «راين إير» على الهبوط في مطار مينسك حيث تم انزال الصحفي المعارض رومان بروتاسينيفتش واعتقاله قبل السماح للطائرة بمتابعة الرحلة، وسط إدانة أميركية وأوروبية واسعة، ومطالب بفرض عقوبات على بيلاروسيا.

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