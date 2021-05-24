البرلمان الإيطالي يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد بيلاروسيا بعد تحويل مسار طائرة «راين إير»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 05:13 مساء
البرلمان الإيطالي. (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، إن «ما حدث للرحلة المدنية التي كانت متجهة إلى فيلنيوس، التي حولتها القوات الجوية البيلاروسية بالقوة إلى مينسك لاعتقال أحد ركابها، وهو ناشط معارض، أمر خطير للغاية».

 وكتب فيكو على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الإثنين، أنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بحزم أمام هذا الانتهاك الذي لا يمكن تصوره، أولاً وقبل كل شيء من خلال تشديد العقوبات ضد الحكومة البيلاروسية».

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يذكر أن السلطات البيلاروسية كانت أجبرت طائرة تابعة لشركة «راين إير» الأوروبية على الهبوط في مطار مينسك، حيث تم إنزال الصحفي المعارض رومان بروتاسينيفتش واعتقاله قبل السماح للطائرة بمتابعة الرحلة.

من جهتها، كتبت زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» المعارض، وحزب المحافظين الأوروبي جورجا ميلوني، على (تويتر)، أن «ما حدث في سماء بيلاروسيا غير مقبول، وخطف طائرة لاعتقال خصم سياسي أمر مرفوض على نحو مضاعف». واختتمت بالقول إن «على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يردا بقوة على هذا الاستفزاز».

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