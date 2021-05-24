«الطاقة الذرية» تمدد مع إيران الاتفاق الخاص بعمليات التفتيش حتى آخر يونيو

صورة وزّعها وفد الاتحاد الأوروبي فى فيينا خلال جولة المحادثات حول النووي الإيراني. (أ ف ب)

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا، لإنقاذ اتفاق 2015 الدولي، مهلة إضافية.

وأفاد مدير عام الوكالة، رافايل غروسي، الصحفيين: «ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021»، وفق «فرانس برس».

عمليات التفتيش

وحدت إيران أواخر فبراير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية التي كانت تراقبها في إطار اتفاق العام 2015 النووي. وسمح اتفاق تم التوصل إليه في 21 فبراير ومدته ثلاثة أشهر بمواصلة بعض عمليات التفتيش.

وترفض طهران مذاك أن تسلم في الوقت المطلوب تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في المنشآت النووية. وأوضح غروسي أن «المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة»، لافتا إلى أن «المعطيات إذن لن تمحى وهذا جانب مهم». والتزمت إيران بتسليم المعطيات ما أن يتم رفع العقوبات الأميركية.

في الانتظار، إذا بقيت «المعلومات في حوزة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق ما نبه كاظم غاريببادي سفير إيران لدى الوكالة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

«ليس مثاليا»

وأقر غروسي بأن «هذا الأمر ليس مثاليا. إنه إجراء طارئ (...) علاج موقت لمنع حدوث فجوة نوعا ما». من جهته، دعا غاريببادي الدول المشاركة في المفاوضات التي انطلقت بداية أبريل في العاصمة النمساوية إلى «انتهاز هذه الفرصة بهدف رفع العقوبات بالكامل».

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والهدف من ذلك إعادة واشنطن إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) وإلغاء العقوبات الأميركية مقابل معاودة طهران الوفاء بالكامل لالتزاماتها النووية.

واتفاق 2015 الهادف أساسا إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 ومعاودة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أميركية على طهران.

شكوك بلينكن

في ضوء هذا التفاهم بين الوكالة الأممية وإيران، أمام الدبلوماسيين شهر إضافي لتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وطهران اللتين تخوضان مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء الأوروبيين.

وتحدث المشاركون الآخرون (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأسبوع الفائت عن «تقدم ملموس»، لافتين إلى قرب التوصل لاتفاق. كذلك، وأشاروا إلى أجواء «بناءة» بعدما عكر انفجار في مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط) بداية العملية التفاوضية. وحملت إيران إسرائيل مسؤوليته.

في غمرة ذلك، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من عشرين إلى ستين في المئة، لتدنو بذلك من التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري، لكنها كررت أن طموحاتها النووية هي بحت «سلمية». وإذا كان جميع الأطراف يأملون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو، فإن واشنطن خففت الأحد من مقدار هذا التفاؤل.

جولة مشاورات

ومع قرب بدء جولة مشاورات جديدة هذا الأسبوع في فيينا، أعلن وزير الخارجية الأميركي إنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم ترَ بعد مؤشرات ملموسة إلى استعداد إيران «للقيام بما هو ضروري» من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

ورد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، أن المباحثات «يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن».