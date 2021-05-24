«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر

مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي ( أرشيفية: إنترنت)

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد «كوفيد-19» بحلول سبتمبر المقبل.

وطالب غيبرييسوس بتحرك واسع لتطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر، وذلك في خطاب أدلى به خلال أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة الإثنين. وفق وكالة «فرانس برس».

وفيات العاملين في الصحة

وأعلن مدير عام المنظمة العالمية، أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال: «على مدى 18 شهرا، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت».