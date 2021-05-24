تركيا تعتقل خبير متفجرات مصريا في تنظيم داعش مطلوبا للولايات المتحدة

أزهار وشموع أمام ملهى "رينا" الليلي تكريما لذكرى ضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في اسطنبول يناير 2017( أرشيفية: رويترز)

أوقفت السلطات التركية رجلا بتهمة العمل كخبير متفجرات لدى تنظيم الدولة الإسلامية داعش وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الإثنين.

وقالت قناة تي آر تي التليفزيونية التركية الرسمية، إن مصطفى عبدالوهاب محمود، المولود في مصر العام 1999، اعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في اسطنبول؛ حيث يقيم هناك بعد فراره من سوريا عبر مصر. وقف وكالة فرانس برس.

السجن 22عاما

وأصدر مدع لائحة اتهام يطالب فيها إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 عاما ونصف العام ضد المشتبه به؛ بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها.

وأشارت القناة إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة، وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية.

وشارك عبدالوهاب خبرته مع جهاديين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

معلومات أميركية

وزودت أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال، بحسب وسائل إعلام تركية.

وصعدت تركيا مكافحتها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في اسطنبول العام 2017 خلف 39 قتيلا.

ذراع البغدادي

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت أنقرة اعتقال قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية وُصف بأنه الذراع اليمنى لزعيمه السابق أبوبكر البغدادي.