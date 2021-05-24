الاحتلال يعلن إصابة شخصين بعملية طعن في القدس ومقتل المنفذ

انتشار أمني إسرائيلي في موقع عملية طعن بالقدس الشرقية، 17 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أصيب إسرائيليان بينهما جندي، في عملية طعن وقعت، الإثنين، في القدس قبل أن تقتل الشرطة الإسرائيلية المهاجم، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إلى وكالة فرانس برس، إنه تم «إطلاق النار على المهاجم وقتل».