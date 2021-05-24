الاحتلال يعلن إصابة شخصين بعملية طعن في القدس ومقتل المنفذ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 01:38 مساء
انتشار أمني إسرائيلي في موقع عملية طعن بالقدس الشرقية، 17 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أصيب إسرائيليان بينهما جندي، في عملية طعن وقعت، الإثنين، في القدس قبل أن تقتل الشرطة الإسرائيلية المهاجم، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إلى وكالة فرانس برس، إنه تم «إطلاق النار على المهاجم وقتل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلاروسيا: لهذا السبب قمنا باعتراض طائرة تجارية
دولى
يوفنتوس يرافق إنتر وميلان وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا من رحم تعثر نابولي
رياضة عالمية
ليل يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تحطيم آمال سان جيرمان
رياضة عالمية
بالصور: ليفربول ينهي المعركة لصالحه بقنص المركز الثالث وخلفه تشيلسي.. وليستر إلى...
رياضة عالمية
بالصور: إنتر يحتفل بالدرع الغائب منذ 10 مواسم بخماسية مختتما الدوري بـ91 نقطة
رياضة عالمية
باريس تحذر من «فصل عنصري» حال عدم التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
بعد فضيحة «خداعه».. صحفي «بي بي سي» يعتذر من نجلي الأميرة ديانا
ثقافة وفن
الثيران في فنزويلا تحرث الأرض الزراعية لهذا السبب
منوعات
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين للتطبيق