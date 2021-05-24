الاحتلال يعلن إصابة شخصين بعملية طعن في القدس ومقتل المنفذ

أصيب إسرائيليان بينهما جندي، في عملية طعن وقعت، الإثنين، في القدس قبل أن تقتل الشرطة الإسرائيلية المهاجم، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.
وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إلى وكالة فرانس برس، إنه تم «إطلاق النار على المهاجم وقتل».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء