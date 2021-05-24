رئيسة بورما تمثل حضوريا أمام القضاء لأول مرة منذ الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 10:35 صباحا
رئيسة وزراء بورما، تشي في قصر السلام في لاهاي خلال جلسة استماع في 10 ديسمبر 2019 . (فرانس برس)

مثلت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، الإثنين، حضوريا أمام القضاء، لأول مرة منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في فبراير الماضي، وفق ما أفاد محاميها لوكالة «فرانس برس»، وقالت سو تشي إن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى طالما الناس باقين».

وأفاد محامي أونغ سان سو تشي زعيمة بورما، التي أطاح بها انقلاب عسكري، بأنها حضرت شخصيا الإثنين جلسة محكمة للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بحكومتها في الأول من فبراير الماضي.

وأكدت الزعيمة البورمية، أونغ سان سو تشي، أن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى طالما الناس باقون»، أثناء أول مثول لها حضوريا منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في فبراير، وفق ما أفاد محاميها الإثنين.

وقال المحامي مين مين سو لوكالة «فرانس برس» إن الزعيمة «تتمنى أن يبقى شعبها بصحة جيّدة وأكدت أن حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى طالما الناس باقون؛ لأنه أسس من أجل الشعب».

وأوضح المحامي تاي ماونغ ماونغ، أن سو تشي بدت بصحة جيدة والتقت وجها لوجه فريق المحامين لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة.

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