واشنطن تدين اعتراض بيلاروسيا طائرة ركاب لاعتقال ناشط معارض

محتجون في العاصمة البيلاروسية مينسك يطالبون برحيل رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ بلاده تدين بشدّة اعتراض مقاتلة بيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة «راين إير» وإجبارها على الهبوط في مينسك لاعتقال ناشط معارض كان على متنها، مطالباً نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بالإفراج عنه.



وقال الوزير الأميركي في بيان إنّ الولايات المتحدة «تدين بشدّة التحويل القسري لمسار طائرة بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من إخراج ثم اعتقال الصحافي رومان بروتاسيفيتش في مينسك. نطالب بالإفراج الفوري عنه»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، الإثنين.



وأضاف أنّ «هذا العمل الفظيع الذي ارتكبه نظام لوكاشينكو عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكباً، بينهم مواطنون أميركيون».