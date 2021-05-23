«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين للتطبيق

شعار شركة أبل وفيسبوك. (الإنترنت)

رفضت شركة «أبل» طلباً رسمياً من «فيسبوك» لإزالة التقييمات السلبية من على متجرها للتطبيقات «آب ستور»، بعد موجة منظمة من التقييمات السلبية التي وجهها المتعاطفون مع ما تعرضت له فلسطين من هجمات على يد الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين حذف الشركة الزرقاء ما يشاركونه من محتوى على الشبكة.

متجر «أبل» للتطبيقات

ووفقاً لتقرير نشره موقع «إن بي سي نيوز» ، فإن تقييم فيسبوك تراجع على متجر «أبل» للتطبيقات من 4 إلى 2.3، بعد أسبوع واحد من المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن أغلبية التقييمات تضمنت تعليقات ناقدة لـ«فيسبوك»، وجاء بها بعض الوسوم مثل #FreePalestine أو #GazaUnderAttack.

المستخدمون غاضبون

وقال أحد كبار مهندسي «فيسبوك»، في منشور على الشبكة الإلكترونية الداخلية المخصصة للموظفين، إن ثقة المستخدمين في الشبكة الاجتماعية «تراجعت بشكل واضح، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين»، مشيراً إلى أنهم «غاضبون من طريقة تعامل الشركة مع الموقف، بسبب شعورهم بأنها تحظر منشوراتهم التي كانت إحدى وسائل المتضامنين مع فلسطين للتعبير عن غضبهم».

وأشار تقرير «إن بي سي» إلى أن الشركة «قلقة بشكل كبير» من غضب المستخدمين من تعاملها مع الموقف في فلسطين.

يأتي موقف «أبل» بالتزامن مع إرسال حوالي 1000 موظف بالشركة رسالة إلى إدارتها، طالبوا فيها بـ«إطلاق بيان تضامن مع الفلسطينيين، وما تعرضوا له من هجمات إسرائيلية عنيفة على مدار الفترة الماضية»، لكن الشركة لم ترد رسمياً حتى الآن.