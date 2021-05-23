«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين للتطبيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:10 مساء
شعار شركة أبل وفيسبوك. (الإنترنت)

رفضت شركة «أبل» طلباً رسمياً من «فيسبوك» لإزالة التقييمات السلبية من على متجرها للتطبيقات «آب ستور»، بعد موجة منظمة من التقييمات السلبية التي وجهها المتعاطفون مع ما تعرضت له فلسطين من هجمات على يد الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين حذف الشركة الزرقاء ما يشاركونه من محتوى على الشبكة.

متجر «أبل» للتطبيقات
ووفقاً لتقرير نشره موقع «إن بي سي نيوز» ، فإن تقييم فيسبوك تراجع على متجر «أبل» للتطبيقات من 4 إلى 2.3، بعد أسبوع واحد من المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن أغلبية التقييمات تضمنت تعليقات ناقدة لـ«فيسبوك»، وجاء بها بعض الوسوم مثل #FreePalestine أو #GazaUnderAttack.

المستخدمون غاضبون
وقال أحد كبار مهندسي «فيسبوك»، في منشور على الشبكة الإلكترونية الداخلية المخصصة للموظفين، إن ثقة المستخدمين في الشبكة الاجتماعية «تراجعت بشكل واضح، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين»، مشيراً إلى أنهم «غاضبون من طريقة تعامل الشركة مع الموقف، بسبب شعورهم بأنها تحظر منشوراتهم التي كانت إحدى وسائل المتضامنين مع فلسطين للتعبير عن غضبهم».

وأشار تقرير «إن بي سي» إلى أن الشركة «قلقة بشكل كبير» من غضب المستخدمين من تعاملها مع الموقف في فلسطين.

يأتي موقف «أبل» بالتزامن مع إرسال حوالي 1000 موظف بالشركة رسالة إلى إدارتها، طالبوا فيها بـ«إطلاق بيان تضامن مع الفلسطينيين، وما تعرضوا له من هجمات إسرائيلية عنيفة على مدار الفترة الماضية»، لكن الشركة لم ترد رسمياً حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: إنتر يحتفل بالدرع الغائب منذ 10 مواسم بخماسية مختتما الدوري بـ91 نقطة
رياضة عالمية
باريس تحذر من «فصل عنصري» حال عدم التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
بعد فضيحة «خداعه».. صحفي «بي بي سي» يعتذر من نجلي الأميرة ديانا
ثقافة وفن
الثيران في فنزويلا تحرث الأرض الزراعية لهذا السبب
منوعات
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
عربى
طالبان تحاصر سد «كجكي» والأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
دولى
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي
دولى
المشري يتحدث عن سياسات «خاطئة» لـ«المركزي» منذ 2014
ليبيا
5 إنجازات فريدة وأرقام مذهلة في تتويج أتلتيكو مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثيقة سرية تكشف: لماذا خططت أميركا لضرب الصين بالسلاح النووي العام 1958؟